Индекс цен в июле вырос на 0,4%, инфляция составляет 3,1%

Центральное статистическое бюро опубликовало индекс потребительских цен за июль: индекс цен в июле вырос на 0,4%, уровень инфляции за последние 12 месяцев снизился до отметки 3,1%.

Наиболее значительным было повышение цен на транспортные расходы (1,6%), на культурный досуг и развлечения (на 1,3%) и на жилье (на 1,1%).

Наиболее значительное снижение цен зафиксировано в категориях одежда и обувь (на 4,2%), свежие фрукты и овощи (на 0,9%), на мебель и домашнюю утварь (на 0,4%).