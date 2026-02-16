Внимание, розыск: пропал 23-летний Натан Шельги из Бейт-Шемеша

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение 23-летнего Натана Шельги, который вышел в субботу вечером, 14 февраля, из своего дома в Бейт-Шемеше, и с тех пор от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 180 см, черные волосы, черные глаза, полное телосложение. Был одет в пуловер коричневого с зеленым цвета, надетым на белую майку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию Бейт-Шемеша по телефону 02-9902222 или связаться с центральной диспетчерской полиции по телефону 100.