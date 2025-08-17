ЦСБ опубликовало данные о падении экономики Израиля в результате войны с Ираном

В результате войны с Ираном экономические показатели Израиля заметно снизились: ВВП сократился во втором квартале 2025 года на 3,5% в сравнении с первым кварталом, это самое резкое снижение этого ключевого показателя состояния экономики с 7 октября 2023 года.

ВВП в коммерческом секторе снизился на 6,2%. На 1% снизились расходы на общественное потребление, и на 4,1% упали расходы на частное потребление.

Экспорт товаров и услуг, исключая стартапы и алмазную промышленность, снизился на 3,5%. При этом импорт товаров и услуг (исключая оборонный импорт, корабли, самолеты и алмазы) вырос на 3,1%.

С первого квартала частное потребление на душу населения упало на 5,1%. Текущее частное потребление на душу населения, включающее в себя расходы на продукты, напитки и табачные изделия, на личные услуги, жилье, бензин, электроэнергию и эксплуатацию жилья, а также на промышленные товары для текущего использования, снизилось на 9,5%

Расходы на товары длительного пользования, такие как одежда и обувь, домашний текстиль, рабочие инструменты и домашние электроприборы, упали на 34,6%. В годовом исчислении расходы на товары длительного использования снизились на 10,1%.

При этом расходы на автомобили для личного использования выросли в годовом исчислении на 68,7%.

Экспорт услуг, в целом, сократился в годовом исчислении на 9,6%. Экспорт прочих услуг (не включая туризм и стартапы) снизился на 4,6%. Экспорт товаров промышленного производства (за исключением алмазной промышленности) снизился на 3,8%. Экспорт товаров и услуг, в целом, снизился на 6,9%.