Цены на жилье в Израиле снова растут

В Израиле вновь зафиксировано ускорение роста цен на жилье: по данным ЦСБ, в ноябре-декабре 2025 года цены на квартиры выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим двухмесячным периодом (октябрь-ноябрь), когда рост составил 0,6%.

Таким образом, два последних индекса 2025 года отыграли примерно половину снижения, наблюдавшегося с февраля 2025-го (суммарное падение оценивалось в 1,4%).

Как пишет "Глобс", основной вклад в общий рост цен внес Тель-Авивский округ (+2%), при этом Южный округ прибавил 1%, Иерусалимский и Северный – по 0,4%, Хайфский – 0,3%, а Центральный округ изменений не показал.

Отдельно отмечается расхождение индикаторов по аренде: "индекс услуг проживания" снизился на 0,2%, однако арендные ставки для тех, кто сменил квартиру или впервые заключил договор, подскочили на 6% – это максимум с октября 2023 года. Средняя аренда по Израилю в IV квартале 2025 года, по оценке ЦСБ, составила 4990 шекелей в месяц (рост 3,6% к IV кварталу 2024-го).