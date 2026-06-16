x
16 июня 2026
|
последняя новость: 08:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 июня 2026
|
16 июня 2026
|
последняя новость: 08:13
16 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Тель-Авив объявил, что будет отдавать приоритет учителям в проектах доступной аренды жилья

Недвижимость
Тель-Авив
Учителя
время публикации: 16 июня 2026 г., 07:01 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 07:03
Тель-Авив объявил, что будет отдавать приоритет учителям в проектах доступной аренды жилья
Miriam Alster/Flash90

Мэрия Тель-Авива-Яффо объявила об изменении условий розыгрыша права на проживание в муниципальных проектах доступной аренды жилья, в которых имеются 550 квартир.

По новым правилам, приоритет будет отдаваться учителям и воспитателям детских садов. Остальные категории льготников смогут участвовать в розыгрыше лишь при наличии незанятых квартир.

Кроме того, для учителей отменен критерий предварительного проживания в городе. Достаточно быть старше 26 лет, не владеть жильём и иметь семейный доход не выше седьмого дециля.

Изменение правил связано с острой нехваткой кадров в муниципальной системе образования из-за высоких цен на жилье.

Следует отметить, что под новые правила подпадает только действующий фонд проектов. Новые проекты мэрия уже не сможет резервировать под представителей какой-либо профессиональной группы из-за недавних изменений в Законе о проектировании и строительстве.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook