Тель-Авив объявил, что будет отдавать приоритет учителям в проектах доступной аренды жилья

Мэрия Тель-Авива-Яффо объявила об изменении условий розыгрыша права на проживание в муниципальных проектах доступной аренды жилья, в которых имеются 550 квартир.

По новым правилам, приоритет будет отдаваться учителям и воспитателям детских садов. Остальные категории льготников смогут участвовать в розыгрыше лишь при наличии незанятых квартир.

Кроме того, для учителей отменен критерий предварительного проживания в городе. Достаточно быть старше 26 лет, не владеть жильём и иметь семейный доход не выше седьмого дециля.

Изменение правил связано с острой нехваткой кадров в муниципальной системе образования из-за высоких цен на жилье.

Следует отметить, что под новые правила подпадает только действующий фонд проектов. Новые проекты мэрия уже не сможет резервировать под представителей какой-либо профессиональной группы из-за недавних изменений в Законе о проектировании и строительстве.