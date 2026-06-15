x
15 июня 2026
|
последняя новость: 22:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 июня 2026
|
15 июня 2026
|
последняя новость: 22:48
15 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Цены на покупку жилья в Израиле снизились в третий раз с начала года. Аренда дорожает

Недвижимость
время публикации: 15 июня 2026 г., 22:45 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 22:58
Цены на покупку жилья в Израиле снизилось в третий раз с начала года. Аренда дорожает
Flash90/Yonatan Sindel/Gili Yaari

Согласно данным Центрального статистического бюро, в марте-апреле 2026 года индекс цен на покупку жилья снизился на 0,3% после роста на 0,3% в феврале-марте и двух подряд снижений перед этим.

За последний год индекс цен на покупку жилья снизился на 1,3%. При этом цены на новые квартиры снизились за год на 3,9% (с учетом государственных жилищных лотерей).

Параллельно цены на жилье продолжают расти. Цены на аренду для тех, кто продлевает действующий договор, выросли на 2,5%, а цены для новых арендаторов выросли на 6,8%.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook