Цены на покупку жилья в Израиле снизились в третий раз с начала года. Аренда дорожает

Согласно данным Центрального статистического бюро, в марте-апреле 2026 года индекс цен на покупку жилья снизился на 0,3% после роста на 0,3% в феврале-марте и двух подряд снижений перед этим.

За последний год индекс цен на покупку жилья снизился на 1,3%. При этом цены на новые квартиры снизились за год на 3,9% (с учетом государственных жилищных лотерей).

Параллельно цены на жилье продолжают расти. Цены на аренду для тех, кто продлевает действующий договор, выросли на 2,5%, а цены для новых арендаторов выросли на 6,8%.