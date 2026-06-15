В понедельник, 15 июня, в Иерусалиме состоялось торжественное открытие посольства Сомалиленда. Символическую ленточку перерезали президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи и министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

Посольство расположено в технопарке Ар-Хоцвим.

Это восьмое посольство иностранного государства в израильской столице и первое дипломатическое представительство в истории Сомалиленда.

Помимо Сомалиленда, посольства в Иерусалиме имеют США, Гватемала, Гондурас, Косово, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Фиджи.