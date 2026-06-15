В Иерусалиме состоялось торжественное открытие посольства Сомалиленда
время публикации: 15 июня 2026 г., 20:16 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 20:50
В понедельник, 15 июня, в Иерусалиме состоялось торжественное открытие посольства Сомалиленда. Символическую ленточку перерезали президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи и министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.
Посольство расположено в технопарке Ар-Хоцвим.
Это восьмое посольство иностранного государства в израильской столице и первое дипломатическое представительство в истории Сомалиленда.
Помимо Сомалиленда, посольства в Иерусалиме имеют США, Гватемала, Гондурас, Косово, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Фиджи.
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