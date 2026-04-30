Время зажигания субботних свечей 1 мая 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:39, 19:59

Тель-Авив – 19:03, 20:01

Хайфа – 18:51, 20:02

Беэр-Шева – 19:02, 19:59

Эйлат – 18:58, 19:55

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Эмор":

Глава начинается с особых предписаний для священников (коэнов). Чтобы сохранять высокий уровень ритуальной чистоты, им запрещено участвовать в похоронах, за исключением ближайших родственников. Также накладываются ограничения на их брак: например, коэн не может жениться на разведенной женщине. Для первосвященника (коэн гадоль) правила еще строже – он не должен покидать Храм ради похорон даже самых близких и может жениться только на девственнице.

Коэн, имеющий телесный порок, не может совершать служение в Храме, хотя имеет право есть от священных даров. Животные, приносимые в жертву, также должны быть без изъянов. Подчеркивается гуманный аспект: запрещено приносить в жертву животное, которому не исполнилось восьми дней, или резать животное в один день с его приплодом.

Центральную часть главы занимает описание праздничных дат. Описание начинается с Шаббата, а затем перечисляется годовой цикл: Песах (праздник опресноков), Шавуот (дарование Торы), Рош а-Шана (день трубления), Йом-Кипур (день искупления) и Суккот (праздник кущей). Эти дни названы "священными собраниями", когда запрещена любая работа.

В контексте праздников упоминается заповедь отсчета Омера – пятидесятидневного периода между Песахом и Шавуотом. Также даются указания о поддержании постоянного огня в золотой Меноре и о "хлебах предложения" (двенадцати хлебах), которые каждую субботу выкладывались на золотой стол в Храме. Эти символы подчеркивают непрерывность связи между Богом и народом.

Глава завершается драматическим эпизодом о человеке, который в пылу ссоры публично проклял имя Бога. Это событие послужило поводом для установления закона о суровом наказании за богохульство. В этом же контексте Тора провозглашает принцип равного правосудия для всех: как для коренных жителей, так и для пришельцев, утверждая принципы возмещения ущерба за нанесение телесных повреждений или порчу имущества.