Фонд "Мерит" и киббуцное движение: как организована схема покупки 13-го канала хайтек-миллиардерами

Покупка 13-го канала ИТВ группой израильских хайтек-предпринимателей во главе с сооснователем Wiz Асафом Рапапортом стала одной из главных экономических и политических новостей недели в Израиле, не связанных с войной с Ираном.

Сделка воспринимается не как коммерческая транзакция, а как эпизод противостояния за контроль над медиапространством в условиях внутриполитического кризиса. Эпизод, в котором группа хайтек- предпринимателей, принимавших активное участие в протестах против юридической реформы победила медиамагната Драи, владельца канала i24News и компании многоканального кабельного телевидения HOT, воспринимающегося как сторонника политики нынешнего правительства.

Однако официально владельцем 74% акций канала будут не хайтек-миллиардеры, а филантропический фонд "Мерит" (оставшиеся 26% сохранит за собой действующий владелец контрольного пакета Лен Блаватник).

Свежеиспеченные миллиардеры Wiz Асаф Рапапорт, Инон Костика, Ами Лутвак и Рой Резник, а также Коби Рихтер (основатель Medinol), Рой Ман (сооснователь Monday), Идо Гал (основатель Riskified) и Амит Стива и другие сделают целевое пожертвование в фонд "Мерит" на управление телеканалом, которое на первом этапе составит от 1 до 2 миллионов долларов каждый. Еще 3 миллиона долларов пожертвует Кибуцное движение, руководство которого участвовало в переговорах по организации сделки на финальной стадии.

"Мерит" – израильская некоммерческая организация, зарегистрированная также в США и Швейцарии и работающая по модели "фонда целевых пожертвований" нового поколения, в котором жертвователь сохраняет за собой право "рекомендовать", куда именно пойдут средства и когда.

Фонд был основан Алоном Талем с целью создать более эффективный и прозрачный инструмент крупной филантропии - без бюрократии, характерной для традиционных НКО. Организация приоритизирует проекты сионистской и общественной направленности в Израиле. Вместе с тем, устав фонда прямо запрещает ему заниматься политической деятельностью.