x
16 ноября 2025
|
последняя новость: 09:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 ноября 2025
|
16 ноября 2025
|
последняя новость: 09:13
16 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Около миллиона детей в Израиле живут в условиях продовольственной нестабильности

Бедность
Битуах Леуми
время публикации: 16 ноября 2025 г., 08:35 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 08:42
Около миллиона детей в Израиле живут в условиях продовольственной нестабильности
Dor Pazuelo/Flash90

Около миллиона детей в Израиле живут в условиях продовольственной нестабильности – их родители не уверены, что смогут в следующий раз обеспечить детей полноценным питанием. Об этом говорится в новом отчете о продовольственной безопасности за 2024 год, опубликованном 16 ноября Национальным страховым институтом ("Битуах Леуми") и цитируемом "Кан".

Согласно данным "Битуах Леуми", более четверти израильских домохозяйств – 2,8 млн человек – находятся в состоянии продовольственной незащищенности.

26,5% домохозяйств сообщили о невозможности регулярно покупать достаточное количество здоровой пищи. Проблема особенно остра в арабском секторе (58% семей), в ультрарелигиозном (25%), а также в периферийных регионах страны.

Вместе с тем отмечается небольшое улучшение по сравнению с 2023 годом: доля семей в состоянии продовольственной незащищенности снизилась с 30,8% до 27,2%.

Авторы отчета предупреждают, что разрыв между бедными и остальными слоями общества остается глубоким, а последствия для экономики выражаются в падении производительности труда, росте расходов на здравоохранение и дополнительной нагрузке на бюджет соцобеспечения.

Среди рекомендаций по сокращению продовольственной незащищенности – расширение и увеличение объемов прямой поддержки (включая продуктовые талоны) с одновременным контролем качества выдаваемых продуктов, а также существенное расширение программ школьного питания в социально уязвимых районах. По оценке "Битуах Леуми", без системного вмешательства масштабы явления будут и дальше подрывать социальную устойчивость и углублять бедность в Израиле.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 декабря 2019

Организация "Латет": 72% получателей пособия по старости не имеют денег на лекарства
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 декабря 2013

Отчет "Латет": 12% детей из малообеспеченных семей хотя бы один раз копались в мусоре в поисках еды