Около миллиона детей в Израиле живут в условиях продовольственной нестабильности – их родители не уверены, что смогут в следующий раз обеспечить детей полноценным питанием. Об этом говорится в новом отчете о продовольственной безопасности за 2024 год, опубликованном 16 ноября Национальным страховым институтом ("Битуах Леуми") и цитируемом "Кан".

Согласно данным "Битуах Леуми", более четверти израильских домохозяйств – 2,8 млн человек – находятся в состоянии продовольственной незащищенности.

26,5% домохозяйств сообщили о невозможности регулярно покупать достаточное количество здоровой пищи. Проблема особенно остра в арабском секторе (58% семей), в ультрарелигиозном (25%), а также в периферийных регионах страны.

Вместе с тем отмечается небольшое улучшение по сравнению с 2023 годом: доля семей в состоянии продовольственной незащищенности снизилась с 30,8% до 27,2%.

Авторы отчета предупреждают, что разрыв между бедными и остальными слоями общества остается глубоким, а последствия для экономики выражаются в падении производительности труда, росте расходов на здравоохранение и дополнительной нагрузке на бюджет соцобеспечения.

Среди рекомендаций по сокращению продовольственной незащищенности – расширение и увеличение объемов прямой поддержки (включая продуктовые талоны) с одновременным контролем качества выдаваемых продуктов, а также существенное расширение программ школьного питания в социально уязвимых районах. По оценке "Битуах Леуми", без системного вмешательства масштабы явления будут и дальше подрывать социальную устойчивость и углублять бедность в Израиле.