AP: российская военная экономика "выдыхается", Кремль лезет в карман гражданам

После двух лет бурного роста, подпитанного военными расходами, российская экономика начала заметно тормозить, и Кремль все активнее перекладывает бремя войны на плечи граждан и малого бизнеса, отмечает агентство Associated Press со ссылкой на официальные показатели и заявления российских властей.

По оценкам правительства РФ, в 2025 году экономика вырастет лишь примерно на 1% после более чем 4% в 2023-2024 годах, при этом ключевая ставка ЦБ удерживается на уровне 16,5%, а инфляция – около 8%. Доходы от нефти, по данным института Киевской школы экономики, сократились примерно на 20% на фоне снижения мировых цен.

Чтобы закрыть растущий дефицит бюджета, власти резко повышают налоги и сборы внутри страны. Законопроект, уже проходящий через Госдуму РФ, предусматривает повышение ставки НДС с 20% до 22% с 1 января, что, по оценке российского минфина, может добавить в казну до 1 трлн рублей в год (около 12,3 млрд долларов). Параллельно планируется поэтапно снизить порог годовой выручки для обязательной уплаты НДС с нынешних 60 млн рублей до 10 млн рублей к 2028 году – это затронет множество ранее освобожденных от налога небольших магазинов, салонов и других мелких предприятий. Формально власти РФ объясняют меру борьбой со схемами ухода от налогов через дробление бизнеса, но на практике она расширяет налоговую базу за счет малого бизнеса, отмечает AP.

Кроме НДС, правительство РФ предлагает повысить акцизы на алкоголь, пиво, сигареты и вейпы, увеличить сборы за водительские права и международные удостоверения, а также отменить льготы при ввозе машин. Обсуждается и так называемый "техналог" на смартфоны, ноутбуки и другую цифровую технику – до 5 тысяч рублей с дорогих устройств.