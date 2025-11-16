x
16 ноября 2025
Экономика

В Марокко открывается завод по производству израильских барражирующих боеприпасов

Беспилотники
Израиль
Марокко
время публикации: 16 ноября 2025 г., 11:58 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 12:02

Израильская компания BlueBird Aero Systems, входящая в концерн Israel Aerospace Industries (IAI), запустила в Марокко завод по производству барражирующих боеприпасов SpyX. Как сообщает The Defense Post, предприятие расположено в городе Бенслемане в пригороде Касабланки и стало первым производственным объектом BlueBird на Ближнем Востоке и в Северной Африке за пределами Израиля.

SpyX – это "дрон-камикадзе" с боевой частью массой около 2,5 кг, скоростью до 250 км/ч и продолжительностью полета до 90 минут при дальности до 50 км. Он предназначен для поражения танков, бронированных машин и полевых баз.

Марокканские военные испытывали систему в марте 2024 года.

Запуск завода сопровождается программой подготовки местных специалистов, которые будут заниматься сборкой и обслуживанием комплексов.

Как отмечает израильское экономическое издание "Глобс", Марокко за последние годы превратилось в одного из крупнейших клиентов израильского ВПК. Страна уже закупила у IAI и других компаний БПЛА BlueBird (SpyX, WanderB, ThunderB), систему залпового огня PULS и корректируемые ракеты EXTRA, а также, по сообщениям СМИ, комплексы ПВО Barak 8 и Spyder. В 2025 году марокканская армия провела успешные стрельбы ракетами EXTRA калибра 306 мм с дальностью до 150 км и боевой частью 120 кг, подтвердив развертывание израильских систем.

