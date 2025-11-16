Стартовала лотерея программы "Квартира со скидкой": 50% квартир для резервистов

Министр строительства и жилья Хаим Кац в воскресенье, 16 ноября, дал старт проведению очередной лотереи в рамках программы "Квартира со скидкой". Об этом сообщили министерство и Земельное управление Израиля.

В нынешнем розыгрыше распределяются 7479 квартир в 21 населенном пункте по всей стране, среди них: Беэр-Яаков, Кирьят-Экрон, Нетания, Раанана, Кирьят-Гат, Кирьят-Бялик, Акко, Афула, Ноф а-Галиль, Мицпе-Рамон, Маалот-Таршиха, Кфар-Врадим, Иерусалим, Йегуд, Явне и другие.

На участие зарегистрировалось рекордное число претендентов – 132361 домохозяйство.

Впервые, по инициативе министра Хаима Каца, до 50% квартир зарезервированы за действующими резервистами, из них 25% – за бойцами боевых частей в знак признательности за их вклад в оборону страны.

Регистрация на текущий раунд была открыта с 10 августа по 22 октября 2025 года.