ЕС увеличивает бюджет на оборону и безопасность границ

Европейский парламент и Европейский совет достигли соглашения о бюджете ЕС на 2026 год. Он составит 192,8 миллиардов евро. При этом на непредвиденные расходы выделено 715 миллионов евро.

Как сообщает "Немецкая волна", расходы на безопасность и оборону составят 2,8 млрд евро – на 200 млн больше, чем годов ранее. Примерно на 230 млн евро больше выделят на "миграцию и управление границами" – расходы в этой области превысят пять миллиардов евро.

Бюджет должен быть утвержден входящими в ЕС государствами. Однако, отмечает редакция, речь идет о формальности, поскольку уже достигнута предварительная договоренность.