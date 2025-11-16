x
16 ноября 2025
|
последняя новость: 15:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 ноября 2025
|
16 ноября 2025
|
последняя новость: 15:16
16 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Отель "Орхидея" в Эйлате обязали выплатить компенсацию инвалидам за проблемы с доступностью

Судебные решения
Эйлат
Туризм
Минюст
время публикации: 16 ноября 2025 г., 13:52 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 13:54
Отель "Орхидея" в Эйлате обязали выплатить компенсацию инвалидам за проблемы с доступностью
Moshe Shai/FLASH90

Мировой суд в Тель-Авиве обязал гостиницу "Орхидея" в Эйлате выплатить в общей сложности 145 тысяч шекелей компенсации постояльцам за нарушения требований по доступности для людей с инвалидностью.

Иск был подан отделом по обеспечению равных прав для людей с ограниченными возможностями при министерстве юстиции.

Поводом стали три обращения гостей с нарушениями подвижности, которые жаловались на отсутствие доступности в номерах, обозначенных как "доступные", а также в общественных зонах отеля, и на длительное игнорирование жалоб руководством.

Проведенные проверки выявили серьезные нарушения, отмечает минюст Израиля. Несмотря на обещания администрации, повторная инспекция показала, что большинство недостатков не устранены, а на последующие обращения ведомства отель не отвечал. Только после подачи гражданского иска нарушения были исправлены, причем с опозданием в несколько лет относительно установленных законом сроков.

По соглашению сторон суд вынес решение в ускоренном порядке, постановив выплатить 145 тысяч шекелей в пользу пострадавших гостей. Эта одна из самых крупных выплат по подобным искам.

Отметим, что отель "Орхидея" находится в южной части эйлатских гор. Для доступа к верхним номерам, расположенным в отдельных домиках, многие посетители используют электрокары.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 ноября 2025

Правительство выделит 27 млн на строительство поселков для интеграции инвалидов