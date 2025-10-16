Израильская пенсионная система в пятерке лучших в мире

Израильская пенсионная система продолжает сохранять статус одной из лучших в мире, входя в число стран категории А. В ежегодном международном рейтинге пенсионного страхования, опубликованном Институтом Мерсера и Университетом Монаша в Мельбурне, Израиль занял в 2025 году пятую строчку, опустившись на одно место по сравнению с прошлым годом.

При этом Израиль набрал 80,3 балла, на 0,1 балла больше, чем год назад. Четвертое место занял Сингапур, который ранее в рейтинге не участвовал. Лидером рейтинга, как и год назад, являются Нидерланды (85,4 балла), далее следуют Исландия и Дания.

Швеция, занявшая 6-е место, возглавляет группу стран категории Б. Также в ТОП-10 входят Австралия, Чили, Финляндия и Норвегия.