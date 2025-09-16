Минтранс: Tesla будет тестировать в Израиле свое автономное такси
время публикации: 16 сентября 2025 г., 22:03 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 22:08
Генеральный директор министерства транспорта Моше Бен-Закен объявил во вторник, 16 сентября, на на конференции по энергетике и инфраструктуре, что компания Tesla запустит в Израиле пилотный проект автономных такси (роботакси).
Бен-Закен не сообщил подробностей о дате начала и условиях запуска, но отметил, что это будет "первым пилотным проектом такого рода".
В Tesla отказались комментировать эту информацию.