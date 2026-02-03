Минздрав проводит масштабную проверку детских смесей на наличие церулида

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) подтвердило пороговое значение содержания церулида в детских смесях первого уровня (от рождения до шести месяцев, "шлав 1"). Кроме того, будет введено более высокое пороговое значение для детских смесей второго уровня (от шести до 12 месяцев). Во всем мире началась разработка обязательной нормативно-правовой базы по этому вопросу.

На прошлой неделе в Израиле в детских смесях Nutrilone, импортируемых компанией Teva, был обнаружен токсин церулид – он производится бактерией Bacillus cereus и не уничтожается нагреванием или кислотностью. Воздействие этого токсина при определённых дозах может вызвать рвоту, тошноту, боли в животе и спазмы, диарею и в исключительных случаях слабость, особенно у младенцев.

На данный момент в мире не существует конкретного нормативно-правового акта для этого токсина; существующее законодательство касается только самой бактерии Bacillus cereus. В минздраве подчеркивают, что к настоящему моменту не было сообщений о негативной реакции младенцев в Израиле на наличие церулида в детском питании.

Министерство здравоохранения Израиля направило в торговые сети и на склады импортеров и местных производителей команды экспертов для отбора проб примерно 20 типов продукции всех компаний. Пробы будут переправлены на тестирование в аккредитованную лабораторию Германии.

Ранее минздрав обязал компанию Teva провести лабораторные тесты всех проудктов, чтобы убедиться в их безопасности. На прошлой неделе повышенное содержание токсина было обнаружено в трех партиях детского питания Nutrilon AR, после чего минздрав объявил об их отзыве из продажи.

Речь идет о глобальной проблеме, которая наблюдается по всему миру: в декабре прошлого года компания Nestlé France объявила об отзыве детских смесей, произведённых на её заводе в Нунспете (Нидерланды), из‑за подозрения на загрязнение церулидом, сообщает EuroNews. Источником загрязнения оказался один китайский поставщик масла ARA (арахидоновой кислоты) – ключевого ингредиента в премиальных детских смесях.