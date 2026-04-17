17 апреля 2026
последняя новость: 09:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

ОАЭ построят новую железнодорожную сеть в Иордании

время публикации: 17 апреля 2026 г., 08:50 | последнее обновление: 17 апреля 2026 г., 08:50
Wikipedia. Photo: SammyMajed

Вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов Мансур бин Зайед Аль Нахайян и премьер-министро Иордании Джаафар Хасан подписали договор о создании на территории королевства современной железнодорожной сети.

Для этого было объявлено об учреждении "Железнодорожной компании ОАЭ – Иордания" в форме совместного предприятия между суверенным фондом Абу-Даби и иорданскими структурами. Иорданскую сторону представляют Иорданская компания по добыче фосфатов, Арабская калийная компания, Инвестиционный фонд социального страхования Иордании и Компания по управлению государственными инвестициями.

Речь идет о строительстве 360 километров путей между месторождениями фосфатов и поташа в районе Мертвого моря и портом Акаба на Красном море. Маршрут рассчитан на ежегодную транспортировку до 16 млн тонн фосфатов и поташа. Стоимость проекта оценивается в 2,3 миллиарда долларов.

