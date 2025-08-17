Управление по надзору за рынком капитала опубликовало рейтинг обслуживания страховыми компаниями

Управление ценных бумаг публикует рейтинг качества обслуживания страховыми компаниями за 2024 год. Он создан на основании 850000 обращений израильтян в страховые компании и 6000 жалоб, поданных на страховщиков, пишет издание "Калькалист".

На первом месте по числу обращений – автомобильное страхование. Здесь было около 416000 обращений, страховщики выплатили 8,5 миллиардов шекелей. Примечательно, что годом ранее поступило около 400000 обращений, но на девять миллиардов.

На рынке обязательного страхования автомобиля лидируют "Аялон", "Битуах Хаклаи" и "Харель", в то время как внизу рейтинга "Битуах Яшир", "Менора" и WeSure. В сфере полного страхования автотранспорта лидеры "Либра", "Битуах Яшир", "Битуах Хаклаи" и "Аялон". Внизу рейтинга – "Менора", WeSure и "Ахшара".

Важный сектор страхового рынка – медицинское страхование. Израильтяне задействовали медицинские полисы 156 раз на общую сумму 2,7 миллиарда шекелей. В данной отрасли действуют всего восемь компаний. Здесь на первом месте AIG, за которой следуют "Битуах Яшир" и "Клаль". На последних местах "Менора" и "Мигдаль".

В сфере пенсионного страхования первое место уже несколько лет занимает "Елин Лапидот", значительно отрываясь от конкурентов. На последнем месте – Infinity.