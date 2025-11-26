x
26 ноября 2025
26 ноября 2025
26 ноября 2025
последняя новость: 15:17
26 ноября 2025
Наука и Хайтек

Nvidia и "Шиба" создают ИИ-модель, которая по ДНК предсказывает риски заболеваний и лечение

Больницы
Онкология
ИИ
Медицина
время публикации: 26 ноября 2025 г., 14:26
Nvidia и "Шиба" создают ИИ-модель, которая по ДНК предсказывает риски заболеваний и лечение
Michael Giladi/Flash90

Медицинский центр "Шиба" совместно с Nvidia и госпиталем Mount Sinai разрабатывают ИИ-модель для интерпретации ДНК и подбора персонализированной терапии.

Ученые Медицинского центра "Шиба", компания Nvidia и нью-йоркский госпиталь Mount Sinai запустили трехлетний проект стоимостью в десятки миллионов долларов. Его цель – создать исследовательскую систему на основе генеративного ИИ, которая свяжет генетические варианты с рисками заболеваний и ответом на терапию, сообщает Times of Israel.

"Мы хотим создать своего рода ChatGPT для геномики, который позволит загрузить полный геном человека и получить ответы о рисках для здоровья или о наиболее подходящем лекарстве на основе его уникальной ДНК", – объяснил один из руководителей проекта Авнер Хальперин.

Проблема в том, что лишь 2% человеческой ДНК кодирует белки, а функции остальных 98%, которые отвечают в том числе за создание регуляторных элементов и некодирующих РНК, до сих пор плохо изучены. Современная медицина использует генетическую информацию ограниченно: назначение антидепрессантов или противораковых препаратов часто идет методом проб и ошибок.

Новая система будет использовать большие языковые модели для анализа огромных массивов геномных данных и выявления закономерностей. Nvidia предоставит вычислительные мощности, а "Шиба" и Mount Sinai – клинические данные и экспертизу. Задача проекта – научить ИИ находить связи между генетическими вариациями и болезнями по миллионам точек данных.

При успехе проекта врачи смогут точнее подбирать лечение с учетом генетических особенностей пациента, а фармацевтические компании – разрабатывать более целенаправленные препараты.

