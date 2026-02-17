"Эль-Аль" заплатит 60 млн шекелей по антимонопольному делу двадцатилетней давности

Израильская авиакомпания "Эль-Аль" выплатит 60 миллионов шекелей в рамках представительского иска, связанного с предполагаемым участием компании в мировом картеле грузовых авиаперевозок.

Соответствующее внесудебное соглашение недавно подано на утверждение окружного суда Центрального округа.

Иск против "Эль-Аля" был подан в 2013 году в связи с обвинениями в адрес авиакомпании по поводу участия в сговоре цен на международном рынке грузовых авиаперевозок, раскрытом антимонопольными регуляторами в разных странах в начале 2006 года.

Только в 2020 году иск был принят к рассмотрению в качестве представительского. В 2024 году были заключены внесудебные сделки с авиакомпаниями British Airways, которая выплатила 6,8 млн шекелей, и Lufthansa, которая заплатила около 18,5 млн шекелей.

Соглашение фиксирует, что в связи со сложностью установления личности всех членов представляемой группы компенсация не будет направлена непосредственно пострадавшим от завышенных тарифов на грузовые перевозки, а поступит в специальный фонд под управлением министерства юстиции, предназначенный для распределения средств, взысканных по коллективным искам в случаях, когда их возврат непосредственным пострадавшим затруднён.

Стороны ходатайствовали о направлении компенсационных средств на цели, связанные с восстановлением и поддержкой населенных пунктов на границе с сектором Газы.