Беспорядки в Бней-Браке: за нападения на хасидов задержаны пять человек. Видео

Десятки подростков и взрослых людей устроили в ночь на вторник беспорядки в Бней-Браке, где днем ранее произошло нападение ультраортодоксов на двух девушек-военнослужащих. Толпа подростков, некоторые из которых были вооружены палками, а некоторые распыляли содержимое огнетушителей, двигалась по улицам города и пыталась нападать на людей.

В связи с беспорядками в разных районах Бней-Брака были размещены усиленные наряды полиции, бойцы ЯСАМ и бойцы пограничной полиции МАГАВ.

В сообщении пресс-службы полиции подчеркивается, что речь идет о "действиях небольшой группы нарушителей, которые вновь и вновь пытаются нарушить общественный порядок и нанести ущерб нормальной жизни жителей города".

На улице Шломо а-Мелех в Бней-Браке были задержаны несколько подростков, которые забрасывали вижницких хасидов камнями и различными предметами, создавая реальную угрозу жизни людей. Полиция задержала пятерых подозреваемых, жителей Бней-Брака в возрасте 13, 16, 17, 18 и 31 года. После допроса они были помещены под стражу, затем суд рассмотрит вопрос о мере пресечения.