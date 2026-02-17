Украинское наступление: темпы продвижения – рекордные с 2023 года

По данным американского Института изучения войны, за период 11-15 февраля Вооруженные силы Украины освободили от России 201 квадратный километр украинской территории. Это самые быстрые темпы продвижения с наступления 2023 года.

"Как можно предположить, украинская армия воспользовалась блокировкой Starlink для российских сил. Российские "военкоры" (военные блогеры) сообщали, что это привело к проблемам в управлении войсками", – цитирует заявление Института канал France 24.

Как отмечается, освобожденная территория сравнима с той, что была захвачена Россией в декабре 2025 года, однако русским на это потребовался целый месяц, а Украине пять дней. Наибольшие успехи – в Запорожской области, здесь освобождены 80 квадратных километров.

Впервые о проблемах российской армии со связью, обеспечиваемой Starlink, стало известно 5 февраля. Согласно отчету, 9 февраля стало последним днем, когда ей удалось вести наступательные действия.