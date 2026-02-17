x
17 февраля 2026
|
последняя новость: 11:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 февраля 2026
|
17 февраля 2026
|
последняя новость: 11:39
17 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Украинское наступление: темпы продвижения – рекордные с 2023 года

Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 17 февраля 2026 г., 10:43 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 10:59
Украинское наступление: темпы продвижения – рекордные с 2023 года
Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

По данным американского Института изучения войны, за период 11-15 февраля Вооруженные силы Украины освободили от России 201 квадратный километр украинской территории. Это самые быстрые темпы продвижения с наступления 2023 года.

"Как можно предположить, украинская армия воспользовалась блокировкой Starlink для российских сил. Российские "военкоры" (военные блогеры) сообщали, что это привело к проблемам в управлении войсками", – цитирует заявление Института канал France 24.

Как отмечается, освобожденная территория сравнима с той, что была захвачена Россией в декабре 2025 года, однако русским на это потребовался целый месяц, а Украине пять дней. Наибольшие успехи – в Запорожской области, здесь освобождены 80 квадратных километров.

Впервые о проблемах российской армии со связью, обеспечиваемой Starlink, стало известно 5 февраля. Согласно отчету, 9 февраля стало последним днем, когда ей удалось вести наступательные действия.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 февраля 2026

В Пхеньяне открыт новый жилмассив, предназначенный для семей погибших на войне с Украиной
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 февраля 2026

Замглавы МИД РФ сообщил, что Россия готова обсуждать вопрос о внешнем управлении Украиной
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 февраля 2026

Рубио: Мы не знаем, серьезно ли Россия настроена на окончание войны