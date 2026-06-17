x
17 июня 2026
|
последняя новость: 16:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 июня 2026
|
17 июня 2026
|
последняя новость: 16:30
17 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Аномальная вспышка вируса грозит Израилю дефицитом арбузов

Сельское хозяйство
время публикации: 17 июня 2026 г., 15:28 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 15:28
Аномальная вспышка вируса грозит Израилю дефицитом арбузов
Yossi Aloni/Flash90

Вспышка вируса, поражающего культуры семейства тыквенных, поразила в этом году около 20% посевных площадей арбузов в Израиле.

По оценкам специалистов, речь идет об аномальной вспышке, в 5-6 раз превышающей среднегодовые показатели.

В связи с этим фонд страхования сельскохозяйственного ущерба от стихийных бедствий санкционировал уничтожение около 1000 дунамов арбузных угодий по всей стране.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook