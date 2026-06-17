Аномальная вспышка вируса грозит Израилю дефицитом арбузов

Вспышка вируса, поражающего культуры семейства тыквенных, поразила в этом году около 20% посевных площадей арбузов в Израиле.

По оценкам специалистов, речь идет об аномальной вспышке, в 5-6 раз превышающей среднегодовые показатели.

В связи с этим фонд страхования сельскохозяйственного ущерба от стихийных бедствий санкционировал уничтожение около 1000 дунамов арбузных угодий по всей стране.