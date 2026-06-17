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Израильские фермеры предупреждают о неурожае манго

Сельское хозяйство
время публикации: 17 июня 2026 г., 07:29 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 07:31
Израильские фермеры предупреждают о неурожае манго
Hadas Parush/Flash90

По оценкам израильских фермеров, из-за плохой погоды в марте-апреле урожай манго в 2026 году составит не более 20-30% от урожая 2025 года, сообщает портал Ynet.

Правда при этом следует отметить, что урожай 2025 года был рекордным, что, впрочем, не помогло фермерам – из-за войны и закрытия возможностей экспорта значительная часть урожая осталась несобранной, поскольку ее было нерентабельно собирать.

"Начало сезона цветения в этом году выглядело весьма обнадеживающе, однако мартовская погода все перевернула. По мере того, как шел месяц и температура падала, мы начали беспокоиться за урожай. В марте нам нужно выше 20 градусов, а в этом году было значительно холоднее - порой около 10 градусов. В такой холод насекомые-опылители менее активны, они хуже переносят пыльцу с мужского цветка на женский, опыление нарушается и плод не завязывается. Низкие температуры подавляли способность дерева к завязи - этапу, когда цветок оплодотворяется и превращается в плод", - цитирует портал одного из фермеров.

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