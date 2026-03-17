17 марта 2026
Экономика

"Эльбит Маарахот" отчитался о рекордных доходах и портфеле заказов

время публикации: 17 марта 2026 г., 09:37 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 10:00
Chaim Goldberg/Flash90

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" опубликовал финансовый отчет за 2025 год, в котором сообщил о росте доходов на 16,3% до рекордных 8 миллиардов долларов.

Чистая прибыль концерна выросла на 66,5% до 534 миллионов долларов, прибыль на акцию – с 7,18 до 11.39 доллара.

Портфель заказов концерна вырос за год на 24% до 28,1 миллиарда долларов. 72% портфеля приходятся на зарубежных заказчиков. 54% портфеля составляют заказы с поставкой в 2026-2027 годах.

Следует отметить, что эти данные не указывают сделки января 2026 года на общую сумму около 1,2 млрд долларов.

На сегодняшний день "Эльбит" – крупнейшая израильская компания на Тель-Авивской фондовой бирже с рыночной капитализацией 129 миллиардов шекелей. С начала 2026 года её акции выросли на 51%, а за последний год - на 114%.

