Банк Ливана обязал собирать информацию о клиентах при транзакциях на сумму более 1000 долларов
Банк Ливана опубликовал новый циркуляр, ужесточающий контроль над операциями лицензированных небанковских финансовых учреждений, таких как обменные пункты, компании по денежным переводам, операторы электронных кошельков и кредитные конторы.
Циркуляр, который вступит в силу с 1 декабря, анонсирован в качестве меры по выведению Ливана из "серого списка" FATF (Международная структура по борьбе с отмыванием капитала).
По новым правилам компании должны будут собирать проверенную информацию о клиентах (включая удостоверение личности и контактные данные) и о получателях средств для любой операции на сумму свыше 1000 долларов до выполнения операции.
Информация должна передаваться Банку Ливана в двухдневный срок. Нарушение требования может повлечь за собой лишение лицензии.