Банк Ливана обязал собирать информацию о клиентах при транзакциях на сумму более 1000 долларов

время публикации: 17 ноября 2025 г., 09:40 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 09:40
AP Hussein Malla

Банк Ливана опубликовал новый циркуляр, ужесточающий контроль над операциями лицензированных небанковских финансовых учреждений, таких как обменные пункты, компании по денежным переводам, операторы электронных кошельков и кредитные конторы.

Циркуляр, который вступит в силу с 1 декабря, анонсирован в качестве меры по выведению Ливана из "серого списка" FATF (Международная структура по борьбе с отмыванием капитала).

По новым правилам компании должны будут собирать проверенную информацию о клиентах (включая удостоверение личности и контактные данные) и о получателях средств для любой операции на сумму свыше 1000 долларов до выполнения операции.

Информация должна передаваться Банку Ливана в двухдневный срок. Нарушение требования может повлечь за собой лишение лицензии.

