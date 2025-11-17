The Marker: госфонды Саудовской Аравии и Катара заработали на инвестиции в "Феникс" 2,7 млрд шекелей

"Время от времени мы пишем или звоним Джареду Кушнеру и спрашиваем, не пора ли продавать "Феникс", но получаем в ответ "Еще не время", - цитирует издание The Marker менеджера по инвестициям, работающего с фондом Affinity.

Возглавляемый зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером инвестиционный фонд Affinity приобрел пакет акций израильской страховой компании "Феникс" летом 2024 года.

За прошедшие полтора года, в связи с резким ростом стоимости акций израильских страховых компаний, стоимость его инвестиции выросла в 3,8 раза на 2,7 миллиарда шекелей.

Фонд Кушнера, созданный в 2021 году, мобилизовал 5,5 миллиардов долларов, причем основными инвесторами являются суверенные фонда из Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.