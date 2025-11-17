Антимонопольное управление намерено оштрафовать еще две компании на 25 млн шекелей

Израильское антимонопольное управление объявило о намерении оштрафовать двух крупных игроков на рынке продуктов питания на общую сумму около 25 миллионов шекелей за нарушение Закона о конкуренции на рынке продовольствия.

Компании "Лейман Шлиссель", импортеру таких брендов, как Loacker и Hershey's, будет выписан штраф в размере 12,9 миллиона шекелей, а "Яфора-Табори", производитель и импортер прохладительных и алкогольных напитков, получит штраф в 12,1 миллиона шекелей.

Штрафы касаются нарушений статей закона, запрещающих крупным поставщикам вмешиваться вопрос размещения товаров в розничных сетях, устанавливать рекомендуемые потребительские цены у розничных торговцев и т.д.

В общей сложности в рамках проверки выполнения закона, начатой в 2022 году, управление выписало штрафы на сумму более 142 млн шекелей. Среди компаний, которые уже были оштрафованы, числятся "Шастович", "Штраус", "Тнува", "Энджел", Unilever, "Осем", "Нетто", "Виллифуд", "Сано", "Дипломат", "Сугат", "Темпо" и Kimberly-Clark.