x
17 ноября 2025
|
последняя новость: 20:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2025
|
17 ноября 2025
|
последняя новость: 20:06
17 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Антимонопольное управление намерено оштрафовать еще две компании на 25 млн шекелей

Потребление
Штрафы
время публикации: 17 ноября 2025 г., 19:32 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 19:32
Антимонопольное управление намерено оштрафовать еще две компании на 25 млн шекелей
Photo by Nati Shohat/Flash 90.

Израильское антимонопольное управление объявило о намерении оштрафовать двух крупных игроков на рынке продуктов питания на общую сумму около 25 миллионов шекелей за нарушение Закона о конкуренции на рынке продовольствия.

Компании "Лейман Шлиссель", импортеру таких брендов, как Loacker и Hershey's, будет выписан штраф в размере 12,9 миллиона шекелей, а "Яфора-Табори", производитель и импортер прохладительных и алкогольных напитков, получит штраф в 12,1 миллиона шекелей.

Штрафы касаются нарушений статей закона, запрещающих крупным поставщикам вмешиваться вопрос размещения товаров в розничных сетях, устанавливать рекомендуемые потребительские цены у розничных торговцев и т.д.

В общей сложности в рамках проверки выполнения закона, начатой в 2022 году, управление выписало штрафы на сумму более 142 млн шекелей. Среди компаний, которые уже были оштрафованы, числятся "Шастович", "Штраус", "Тнува", "Энджел", Unilever, "Осем", "Нетто", "Виллифуд", "Сано", "Дипломат", "Сугат", "Темпо" и Kimberly-Clark.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 октября 2025

Директора компании-импортера чемоданов оштрафуют на 1,5 млн шекелей за доносы на конкурентов
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 19 августа 2025

Компании, блокировавшие появление на рынке лекарства для онкобольных, оштрафованы на 44 млн шекелей