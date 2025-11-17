Израильский стартап LocusView куплен американской компанией за $0,5 млрд

Американская компания Itron, являющийся крупнейшим игроком на рынке управления энергетической и водной инфраструктурой, сообщила о покупке израильского стартапа LocusView, разработавшего платформу для управления проектами по созданию энергосетей.

Большинство сотрудников LocusView продолжат работать в Itron, а основатель и гендиректор стартапа Шахар Леви присоединится к ней на руководящей должности.

LocusView, основанная в 2014 году, за годы своего существования мобилизовала 70 миллионов долларов. Единственный крупный раунд был проведен в 2021 году. В последние годы компания действовала без внешнего капитала, поскольку была прибыльной.

Штат компании – 120 человек, из которых около половины – в Израиле.