17 ноября 2025
17 ноября 2025
Экономика

Израильский стартап LocusView куплен американской компанией за $0,5 млрд

Энергия
Хайтек
Экзит
время публикации: 17 ноября 2025 г., 18:27 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 18:27
Израильский стартап LocusView куплен американской компанией за $0,5 млрд
AP AP Photo/Mark Schiefelbein

Американская компания Itron, являющийся крупнейшим игроком на рынке управления энергетической и водной инфраструктурой, сообщила о покупке израильского стартапа LocusView, разработавшего платформу для управления проектами по созданию энергосетей.

Большинство сотрудников LocusView продолжат работать в Itron, а основатель и гендиректор стартапа Шахар Леви присоединится к ней на руководящей должности.

LocusView, основанная в 2014 году, за годы своего существования мобилизовала 70 миллионов долларов. Единственный крупный раунд был проведен в 2021 году. В последние годы компания действовала без внешнего капитала, поскольку была прибыльной.

Штат компании – 120 человек, из которых около половины – в Израиле.

Экономика
