Компании, блокировавшие появление на рынке лекарства для онкобольных, оштрафованы на 44 млн шекелей

Израильское антимонопольное управление объявило о наложении штрафа в размере 44 миллиона шекелей на фармацевтическую компанию Bristol-Myers Squibb (BMS) и импортера лекарств компанию "Неофарм".

Расследование антимонопольного управления выявило подозрения на злоупотребление BMS и "Неофармом" своим положением на рынке и вступили в сговор с целью ограничения доступа на рынок генерной версии препарата "Имновид", предназначенного для множественной миеломы.

Согласно подозрениям, компании выдвинули выходящие за грань разумного требования для выдачи согласия на регистрацию в Израиле генерной версии "Имновида".

Компании выплатят штраф без признания вины. В управлении по конкуренции отметили, что это первый случай применения антимонопольного законодательства и законов об ограничительных соглашениях против международной фармацевтической компании.