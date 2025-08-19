x
19 августа 2025
19 августа 2025
Здоровье

Компании, блокировавшие появление на рынке лекарства для онкобольных, оштрафованы на 44 млн шекелей

Штрафы
Лекарства
время публикации: 19 августа 2025 г., 22:57
Abir Sultan/Flash90

Израильское антимонопольное управление объявило о наложении штрафа в размере 44 миллиона шекелей на фармацевтическую компанию Bristol-Myers Squibb (BMS) и импортера лекарств компанию "Неофарм".

Расследование антимонопольного управления выявило подозрения на злоупотребление BMS и "Неофармом" своим положением на рынке и вступили в сговор с целью ограничения доступа на рынок генерной версии препарата "Имновид", предназначенного для множественной миеломы.

Согласно подозрениям, компании выдвинули выходящие за грань разумного требования для выдачи согласия на регистрацию в Израиле генерной версии "Имновида".

Компании выплатят штраф без признания вины. В управлении по конкуренции отметили, что это первый случай применения антимонопольного законодательства и законов об ограничительных соглашениях против международной фармацевтической компании.

Здоровье
