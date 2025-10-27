x
Экономика

Директора компании-импортера чемоданов оштрафуют 1,5 млн шекелей штрафа за доносы на конкурентов

Импорт и экспорт
Штрафы
время публикации: 27 октября 2025 г., 12:39 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 12:39
AP Photo/Kin Cheung

Израильское антимонопольное управление объявило о намерении наложить штрафные санкции на компанию Roltime, официального импортера чемоданов и сумок брендов Samsonite и Tumi и часов Tissot, а также на ее директора, в связи с нарушением запрета на создание помех параллельным импортерам.

Согласно проведенному управлением расследованию, Roltime отслеживала появление на рынке партий товара, попавших в Израиль в рамках параллельного импорта, после чего передавала производителям данные об этих партиях, чтобы те воздействовали на первоначальных заказчиков.

Компании грозит штраф в размере 10 миллионов шекелей, а должностному лицу, организовывавшему слежку и доносы – штраф в размере 1,5 миллиона шекелей. Окончательное решение будет принято после слушаний.

Экономика
