В центре Тель-Авива начинаются работы по строительству метро
время публикации: 17 ноября 2025 г., 07:07 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 07:07
Компания НЕТА объявила о начале инфраструктурных работ в рамках строительства линии метро М1 в Тель-Авиве.
На первом этапе речь идет о переносе инфраструктуры электросетей, связи, канализации, водопровода, дренажных систем и освещения в комплексе Арлозоров-Савидор.
Работы будут проводиться на огороженном участке на территории паркинга "Ахузат а-Хоф".
Ранее подобные работы уже начались в Петах-Тикве, Ришон ле-Ционе и Холоне.
