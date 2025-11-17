В центре Тель-Авива начинаются работы по строительству метро

Компания НЕТА объявила о начале инфраструктурных работ в рамках строительства линии метро М1 в Тель-Авиве.

На первом этапе речь идет о переносе инфраструктуры электросетей, связи, канализации, водопровода, дренажных систем и освещения в комплексе Арлозоров-Савидор.

Работы будут проводиться на огороженном участке на территории паркинга "Ахузат а-Хоф".

Ранее подобные работы уже начались в Петах-Тикве, Ришон ле-Ционе и Холоне.