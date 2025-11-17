x
17 ноября 2025
|
последняя новость: 07:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2025
|
17 ноября 2025
|
последняя новость: 07:42
17 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

В центре Тель-Авива начинаются работы по строительству метро

Тель-Авив
Транспорт
Инфраструктура
время публикации: 17 ноября 2025 г., 07:07 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 07:07
В центре Тель-Авива начинаются работы по строительству метро
Moshe Shai/FLASH90

Компания НЕТА объявила о начале инфраструктурных работ в рамках строительства линии метро М1 в Тель-Авиве.

На первом этапе речь идет о переносе инфраструктуры электросетей, связи, канализации, водопровода, дренажных систем и освещения в комплексе Арлозоров-Савидор.

Работы будут проводиться на огороженном участке на территории паркинга "Ахузат а-Хоф".

Ранее подобные работы уже начались в Петах-Тикве, Ришон ле-Ционе и Холоне.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 ноября 2025

Опубликован этап предварительного отбора компаний для строительства метро в Гуш-Дане
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 октября 2025

Директор управления метро Узи Ицхаки увольняется через пять месяцев после назначения