x
17 ноября 2025
|
последняя новость: 18:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2025
|
17 ноября 2025
|
последняя новость: 18:38
17 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Банк Израиля увеличил лимит дивидендов для банков до 75% квартальной прибыли

Банк Израиля
Банк Бейнлеуми
Банк Дисконт
время публикации: 17 ноября 2025 г., 18:03 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 18:03
Банк Израиля увеличил лимит дивидендов для банков до 75% квартальной прибыли
Flash90. Фото: Н.Шохат

Банк "Бейнлеуми" первым из израильских банков увеличил выплаченный дивиденд с 50% до 75% квартальной прибыли, сообщив, что выплатит акционерам 436 миллионов из 581 миллиона шекелей.

Согласно банку, речь идет о выплате 50% прибыли за третий квартал и отложенного остатка для распределения с прошлых кварталов.

Банк Израиля еще в прошлом квартале принял решение об увеличении лимита дивидендов, которые коммерческие банки могут выплачивать, при условии соблюдения требований к капиталу и поддержания "соответствующих коэффициентов капитала, отвечающих текущей среде рисков".

Банк "Дисконт" не последовал этому примеру, и распределил в третьем квартале 50% прибыли на сумму 566 миллионов шекелей.

Банки "Леуми" и "Мизрахи-Тфахот" опубликуют свои отчеты во вторник, 18 ноября, банк "Апоалим" – в четверг, 20 ноября.

Напомним, что с началом войны Банк Израиля ограничил распределение дивидендов банков до 40% прибыли, затем, убедившись в стабильности банковской системы повысил ограничение до 50%.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 марта 2025

Банк "Леуми" отчитался о 10 млрд шекелей прибыли
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 03 марта 2025

Банк "Апоалим" отчитался о 7,6 млрд шекелей прибыли за 2024 год
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 февраля 2025

Банк "Мизрахи-Тфахот" отчитался о 5,5 млрд шекелей прибыли в 2024 году