Банк Израиля увеличил лимит дивидендов для банков до 75% квартальной прибыли

Банк "Бейнлеуми" первым из израильских банков увеличил выплаченный дивиденд с 50% до 75% квартальной прибыли, сообщив, что выплатит акционерам 436 миллионов из 581 миллиона шекелей.

Согласно банку, речь идет о выплате 50% прибыли за третий квартал и отложенного остатка для распределения с прошлых кварталов.

Банк Израиля еще в прошлом квартале принял решение об увеличении лимита дивидендов, которые коммерческие банки могут выплачивать, при условии соблюдения требований к капиталу и поддержания "соответствующих коэффициентов капитала, отвечающих текущей среде рисков".

Банк "Дисконт" не последовал этому примеру, и распределил в третьем квартале 50% прибыли на сумму 566 миллионов шекелей.

Банки "Леуми" и "Мизрахи-Тфахот" опубликуют свои отчеты во вторник, 18 ноября, банк "Апоалим" – в четверг, 20 ноября.

Напомним, что с началом войны Банк Израиля ограничил распределение дивидендов банков до 40% прибыли, затем, убедившись в стабильности банковской системы повысил ограничение до 50%.