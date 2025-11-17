x
17 ноября 2025
17 ноября 2025
Экономика

Работники охраны и уборки в госсекторе получат по 6000 шекелей и повышение зарплат

Профсоюзы
Компенсации и выплаты
Кнессет
время публикации: 17 ноября 2025 г., 17:48 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 17:54
Работники охраны и уборки в госсекторе получат по 6000 шекелей и повышение зарплат
Noam Revkin Fenton/Flash90

Парламентская комиссия по труду и социальному обеспечению утвердила рамочное соглашение о льготах для работников сферы охраны и уборки в государственном секторе. В соответствии с этим соглашением, охранники и уборщики получат прибавку к зарплате, а также единовременную выплату в размере 6000 шекелей, сообщает в понедельник, 17 ноября, "Давар".

В соответствии с утвержденным решением, льготы, предусмотренные рамочным соглашением в государственном секторе между "Гистадрутом" и государством, будут распространяться также на работников, нанятых через подрядчиков и работающих в сфере охраны и уборки в общественных структурах, включая больничные кассы, больницы, госкомпании и органы местного самоуправления.

Базовая заработная плата этих работников будет поэтапно увеличена на сумму от 800 шекелей, первое повышение вступит в силу в январе 2026 года, последнее – в апреле 2027 года. Размер зарплат работников будет корректироваться в соответствии с ростом минимальной зарплаты в Израиле и другим изменениям, определенным рамочным соглашением.

Кроме того, каждый сотрудник, отвечающий критериям, получит единовременную выплату в размере 6000 шекелей, которая будет начислена вместе с зарплатой за январь 2026 года.

