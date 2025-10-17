Moody's: соглашение по Газе позитивно отразится на рейтинге Израиля, если продлится достаточно долго

Международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало новое коммюнике, посвященное экономике Израиля, в котором назвало соглашение о прекращении огня в Газе "позитивным с точки зрения кредитного рейтинга Израиля".

Вместе с тем, аналитики агентства подчеркивают, что на данный момент речь идет только о первом этапе соглашения, и что реализация следующих этапов будет становиться сложнее, и все еще сохраняется высокий риск возобновления военного противостояния.

В Moody's прогнозируют, что если прекращение огня сохранится, Банк Израиля начнет снижать процентную ставку в первые месяцы 2026 года, а бюджетный дефицит составит 5,2% в этом году (аналогично цели в бюджете) и около 4,2% в 2026 году.

Также агентство обновило прогнозы по росту ВВП с 2% до 2,5% в 2025 году и до 4,5% в 2026 году.

Следует подчеркнуть, что речь не идет о публикации решения по кредитному рейтингу Израиля, который по-прежнему остается на уровне Baa1 с негативным прогнозом.