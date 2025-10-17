x
17 октября 2025
|
последняя новость: 09:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 октября 2025
|
17 октября 2025
|
последняя новость: 09:55
17 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

ЦСБ уточнил объемы сокращения экономики Израиля из-за 12-дневной войны с Ираном

Статистика
Экономические прогнозы
время публикации: 17 октября 2025 г., 09:01 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 09:01
ЦСБ уточнил объемы сокращения экономики Израиля из-за 12-дневной войны с Ираном
Chaim Goldberg/FLASH90

Согласно уточненным данным Центрального статистического бюро, во втором квартале 2025 года валовый внутренний продукт Израиля снизился на 3,9% в годовом исчислении, а не на 4%, как говорилось в предварительной оценке.

ВВП на душу населения снизился на 4,9% в годовом исчислении (по сравнению с 5% в предыдущей оценке).

По новой оценке ЦСБ, снижение экспорта товаров и услуг, за исключением алмазов и стартапов, было менее масштабным (-2,2% в годовом исчислении) чем в предыдущей оценке (-2,9%).

В то же время, расходы на частное потребление снизились в этом квартале более существенно - на 4,8% в годовом исчислении, а не на 4,4%, как сообщалось ранее.

В ЦСБ приписывают изменения в квартале влиянию войны с Ираном, главным образом в области расходов на частное потребление и реальных инвестиций.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 сентября 2025

Банк Израиля разработал новый индекс состояния израильской экономики
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 августа 2025

ЦСБ опубликовало данные о падении экономики Израиля в результате войны с Ираном