ЦСБ уточнил объемы сокращения экономики Израиля из-за 12-дневной войны с Ираном

Согласно уточненным данным Центрального статистического бюро, во втором квартале 2025 года валовый внутренний продукт Израиля снизился на 3,9% в годовом исчислении, а не на 4%, как говорилось в предварительной оценке.

ВВП на душу населения снизился на 4,9% в годовом исчислении (по сравнению с 5% в предыдущей оценке).

По новой оценке ЦСБ, снижение экспорта товаров и услуг, за исключением алмазов и стартапов, было менее масштабным (-2,2% в годовом исчислении) чем в предыдущей оценке (-2,9%).

В то же время, расходы на частное потребление снизились в этом квартале более существенно - на 4,8% в годовом исчислении, а не на 4,4%, как сообщалось ранее.

В ЦСБ приписывают изменения в квартале влиянию войны с Ираном, главным образом в области расходов на частное потребление и реальных инвестиций.