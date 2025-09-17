Опрос Гистадрута: расходы 72% израильтян увеличились за последний год

Накануне осенних праздников на фоне роста цен и стоимости жизни Управление Гистадрута по вопросам потребления при помощи Института геокартографии провело специальный опрос среди 501 респондента старше 18 лет, представляющих репрезентативную выборку населения Государства Израиль.

42% опрошенных израильтян утверждают, что низкая цена является основным фактором при выборе места для покупки продуктов, а 24% ответили, что предпочитают места с выгодными торговыми предложениями. Согласно опросу, около 86% респондентов отметили, что стоимость праздничной корзины выросла с прошлого года, а около 50% респондентов заявили, что торговые мероприятия (мивцаим), предлагаемые торговыми сетями, невыгодны. Более половины (53%) респондентов заявили, что обычно покупают большую часть продуктов питания примерно за неделю-десять дней до праздника.

В ходе опроса изучались также покупательские привычки потребителей и то, в какой степени они используют доступные им инструменты для экономии средств. Около 40% ответили, что делят свои покупки между несколькими торговыми сетями, чтобы сэкономить деньги, 56% ответили, что совершают покупки по заранее составленному списку, и почти треть респондентов ответила, что сравнивают цены на различных сайтах или в приложениях для сравнения цен. 84% населения имеют льготные карточки, и почти половина из них воспользовалась ими, готовясь к осенним праздникам.

Опрос также был направлен на изучение общего положения респондентов: улучшилось или ухудшилось их экономическое положение. Около 72% заявили, что расходы домохозяйств увеличились за последний год. При этом 44% респондентов ответили, что уровень их доходов не изменился. 77% респондентов ответили, что психологический стресс усилился из-за роста цен и стоимости жизни, сообщает пресс-служба Гистадрута.