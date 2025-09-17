x
17 сентября 2025
17 сентября 2025
17 сентября 2025
17 сентября 2025
Экономика

В Хайфе начались работы по демонтажу нефтяных резервуаров

время публикации: 17 сентября 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 09:51
В Хайфе начались работы по демонтажу нефтяных резервуаров
Wikipedia.org. Фото: he Israeli Association of General Aviation. Pilot: Eli Inbar / Meronim

Государственная компания энергетической инфраструктуры (ТШАА) начала работы по демонтажу 9 нефтяных резервуаров, расположенных на топливном терминале в районе Кирьят-Хаим в Хайфе.

Напомним, что о начале сноса мэрия Хайфы и компания ТШАА договорились еще в августе 2024 года, после того как суд по административным вопросам приказал компании, отвечающей за хранение запасов энергоносителей, в течение полугода прекратить использовать 8 нефтяных резервуаров, расположенных вблизи жилых домов и общественных учреждений.

На первом этапе будут демонтированы три резервуара. Затем, в течение еще полугода, будут снесены четыре резервуара, а затем, в течение еще полутора лет – два резервуара. К 2027 году между стадионом Кирьят-Хаима и морским побережьем образуется открытая территория.

