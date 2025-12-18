NVIDIA объявила о строительстве мегакампуса в Кирьят-Тивоне: "Израиль – наш второй дом"

"Израиль – родина самых блестящих инженеров и технологических специалистов в мире и второй дом для NVIDIA", – заявил генеральный директор производителя ИИ-чипов Дженсен Хуанг, представив официальную информацию о строительстве нового мегакампуса в Кирьят-Тивоне.

Nvidia заплатит за 90 дунамов государственной земли относительно невысокую сумму - 90 млн шекелей, а также будет выплачивать местному совету около 7,5 млн шекелей в год в качестве муниципального налога (арноны) с учетом 50-процентной скидки.

Общая площадь застройки составит 160 000 кв. м. Здания будут спроектированы в стиле культовой штаб-квартиры в Санта-Кларе. Строительные работы начнутся не ранее 2027 года, первое заселение запланировано на 2031 год.

Согласно пресс-релизу компании, кампус предложит инновационную рабочую среду и современную инфраструктуру: парки, визит-центры, кафе и рестораны. Комплекс также будет включать лаборатории и коворкинги для развития сотрудничества и инноваций как внутри Nvidia, так и со стартапами и партнерами местной технологической экосистемы.

Ожидается, что реализация проекта даст мощный импульс развитию севера страны, поскольку привлечет тысячи сотрудников в Кирьят-Тивон, Рамат-Ишай, Йокнеам, Хайфу, Нешер и Кирьят-Ату.

В то же время возрастет нагрузка на существующую инфраструктуру: ближайшая железнодорожная станция Кфар-Йегошуа находится примерно в 5 км от будущего кампуса. Nvidia будет потреблять электроэнергию в очень больших объемах, что потребует строительства специальных электростанций и подстанций.

Как сообщает "Глобс", архитектором сделки стал житель Кирьят-Тивона Амит Крейг - старший вице-президент по разработке ПО в Nvidia и руководитель израильского центра разработки компании.

Крейг участвовал в многочисленных встречах с Земельным управлением, Управлением планирования и Электрической компанией, курируя весь процесс от запроса информации до подписания соглашения с властями.