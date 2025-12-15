Nvidia возглавила рейтинг компаний США с лучшим качеством управления

Производитель графических чипов Nvidia занял первое место в рейтинге американских компаний с наилучшим качеством руководства, который Институт Дракера при Университете Клермонта подготовил для The Wall Street Journal.

Лидер прошлого года Apple опустилась на вторую строчку, Microsoft сохранила третье место. На четвертую позицию с восьмой поднялась Alphabet, на пятую – с 19-й – Amazon.

В первую десятку компаний с наилучшим качеством управления, помимо технологических гигантов, вошли также Mastercard, Procter & Gamble, International Business Machines (IBM), Johnson & Johnson и Caterpillar.

Не все IT-корпорации улучшили свои позиции. Intel опустилась с 4-го места на 25-е, Adobe – с 9-го на 28-е.

Всего в рейтинге оценивались 668 компаний, которые анализировались по 34 ключевым индикаторам эффективности управления.