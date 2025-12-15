x
15 декабря 2025
15 декабря 2025
Экономика

Nvidia возглавила рейтинг компаний США с лучшим качеством управления

США
Рейтинги
время публикации: 15 декабря 2025 г., 16:11 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 16:15
Nvidia возглавила рейтинг компаний США с лучшим качеством управления
AP Photo/Jeff Chiu

Производитель графических чипов Nvidia занял первое место в рейтинге американских компаний с наилучшим качеством руководства, который Институт Дракера при Университете Клермонта подготовил для The Wall Street Journal.

Лидер прошлого года Apple опустилась на вторую строчку, Microsoft сохранила третье место. На четвертую позицию с восьмой поднялась Alphabet, на пятую – с 19-й – Amazon.

В первую десятку компаний с наилучшим качеством управления, помимо технологических гигантов, вошли также Mastercard, Procter & Gamble, International Business Machines (IBM), Johnson & Johnson и Caterpillar.

Не все IT-корпорации улучшили свои позиции. Intel опустилась с 4-го места на 25-е, Adobe – с 9-го на 28-е.

Всего в рейтинге оценивались 668 компаний, которые анализировались по 34 ключевым индикаторам эффективности управления.

