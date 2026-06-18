ОАЭ лишат доступа к соцсетям подростков младше 15 лет

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов утвердило постановление, устанавливающее минимальный возраст для использования социальных сетей на уровне 15 лет.

Декларация пользователя о своем возрасте не является больше допустимым методом верификации. Платформы обязаны обеспечить механизмы, позволяющие определять возраст пользователей с высокой точностью при соблюдении стандартов защиты конфиденциальности детей и их персональных данных.

Также платформы обязаны отслеживать и блокировать аккаунты детей до 15 лет. В противном случае им грозит блокировка.

На выполнение требований отводится 12 месяцев переходного периода.

Следует отметить, что закон об ограничении доступа детей к соцсетям был принят еще в декабре 2025 года. Новое постановление правительства устанавливает механизмы реализации.