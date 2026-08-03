Давид Барнеа после ухода из "Мосада" возглавит американский оборонный концерн Ondas

Бывший глава израильской службы внешней разведки "Мосад" Давид Барнеа будет назначен на должность председателя совета директоров и президента американского оборонного концерна Ondas.

На Барнеа распространяются ограничения на занятие должностей в определенных израильских структурах в течение определенного времени после завершения службы в "Мосаде", однако ожидается, что это не повлияет на работу в американской компании.

В Ondas сообщили, что назначение Барнеа прошло проверку в юридическом консультативном органе "Мосада" и получило полное одобрение.

Молодой американский концерн в начале 2025 года привлек у инвесторов 2 миллиарда долларов с опционом на удвоение этой суммы и с тех пор активно скупает оборонные стартапы, в первую очередь – израильские, стремясь создать между ними синергию и превратиться в значимую оборонную группу.

Хотя компания американская, ее штаб-квартира находится в Израиле. Костяк руководства в основном состоит из израильтян во главе с содиректором Ошри Лугаси.

Для Барнеа, человека, руководившего разведывательно-политической организацией с бюджетом в миллиарды шекелей, это станет первым опытом в бизнес-секторе.

Ondas пока не раскрыла размер вознаграждения Барнеа, однако анализ финансовой отчетности компании показывает, что вознаграждение директоров обходится в 100 тысяч долларов в год, а вознаграждение членов совета директоров – в четверть миллиона долларов в год.