Ром Браславский о ликвидации своего мучителя: "Вы сдохнете один за другим"

Бывший заложник Ром Браславский, который подвергался жесточайшим пыткам во время своего пребывания в плену "Исламского джихада", опубликовал обращение к террористам, реагируя на сообщение ЦАХАЛа о ликвидации командира "Исламского джихада" Махмуда Фатаира, удерживавшего его в плену.

Видеообращение Ром Браславский записал на арабском языке, который он выучил, находясь в плену у террористов. "ЦАХАЛ убил еще одного из тех, кто разрушал мою психику, – заявил Браславский. – Да, вы были преступниками. И правда в том, что я был слишком слаб перед вами, и вы делали все, что хотели".

"А теперь вас убивают – одного за другим, – продолжил переживший плен "Исламского джихада". – И пусть ни одного из вас не останется в живых. Каждый, кто служит в "Сарайя аль-Кудс" или в ХАМАСе, или в любых других вооруженных группировках – вы сдохнете, один за другим. Не надейтесь, что у вас есть какая-то сила. И спасибо всем хорошим людям в Государстве Израиль, спасибо ЦАХАЛу. Народ Израиля жив. Как написано в Торе – око за око, зуб за зуб".