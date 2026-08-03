Жена Дардика сообщила о его голодовке и призвала прекратить административные аресты поселенцев

Мириам Дардик, жена находящегося под административным арестом Таля Инона Дардика, обратилась с открытым письмом к руководителям местных органов власти Иудеи и Самарии. Она призвала их потребовать от командующего Центральным округом ЦАХАЛа Ави Блута и министра обороны Исраэля Каца прекратить применение административных ордеров в отношении поселенцев.

По словам женщины, ее муж, находящийся под стражей более месяца, 29 дней назад объявил голодовку. На прошлой неделе после ухудшения его самочувствия его доставили в больницу "Адаса Ар а-Цофим", где он прошел обследование, получил внутривенное вливание, после чего был возвращен в тюрьму.

Источник в Управлении тюрем заявил сайту Walla News, что Дардик чувствует себя неплохо, время от времени он ест то, что ему регулярно приносят в камеру. Источник заявляет, что в последнюю пятницу, например, заключенный ел халу, рыбу и выпил вина.

Дело Дардика оказалось в центре последних разногласий между министром обороны Исраэлем Кацем и Ави Блутом. Кац распорядился не продлевать административный арест Дардика, однако Блут и военная прокуратура обжаловали его решение. Министр обороны Кац в ночь на 3 августа по 14-му телеканалу объявил о намерении назначить начальника Управления кадров ЦАХАЛа генерал-майора Дадо Бар-Калифу командующим Центральным военным округом вместо генерал-майора Ави Блута.