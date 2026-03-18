Разрешено к публикации: в аэропорту "Бен-Гурион" обломками ракет повреждены три частных самолета
время публикации: 18 марта 2026 г., 16:13 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 16:20
Телеканал "Кешет-12" после одобрения цензуры сообщил, что в международном аэропорту Израиля имени Бен-Гуриона в результате ракетных обстрелов были повреждены три частных самолета.
В сообщении отмечается, что речь идет об обстрелах, которым подвергся Израиль в течение последних нескольких дней.
Самолеты находились на земле.