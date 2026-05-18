Израильские школьники могут остаться без доступа к цифровым учебникам за месяц до конца учебы

Окружной суд Центрального округа в Лоде отклонил план реструктуризации долгов разработчика цифровых учебников "Класус", предусматривавший его продажу компании "Явне Бонус" за 5,4 миллиона шекелей.

Решение было принято после того, как покупатель отозвал свое предложение на фоне отказа компании "Матах", крупнейший поставщик "Класуса", заявил, что не даст "Явне Бонус" разрешения на использование своих учебников.

Как сообщает "Калькалист", в случае ликвидации компании "Класус" 70 тысяч израильских школьников, участвующих в программе цифровых учебников, останутся без доступа к учебным материалам за месяц до конца учебы.