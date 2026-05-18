x
18 мая 2026
|
последняя новость: 12:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 мая 2026
|
18 мая 2026
|
последняя новость: 12:08
18 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Израильские школьники могут остаться без доступа к цифровым учебникам за месяц до конца учебы

Школьное образование
время публикации: 18 мая 2026 г., 10:42 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 11:04
Израильские школьники могут остаться без доступа к цифровым учебникам за месяц до конца учебы
AP Photo/Rick Rycroft

Окружной суд Центрального округа в Лоде отклонил план реструктуризации долгов разработчика цифровых учебников "Класус", предусматривавший его продажу компании "Явне Бонус" за 5,4 миллиона шекелей.

Решение было принято после того, как покупатель отозвал свое предложение на фоне отказа компании "Матах", крупнейший поставщик "Класуса", заявил, что не даст "Явне Бонус" разрешения на использование своих учебников.

Как сообщает "Калькалист", в случае ликвидации компании "Класус" 70 тысяч израильских школьников, участвующих в программе цифровых учебников, останутся без доступа к учебным материалам за месяц до конца учебы.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 мая 2026

Министерство образования Израиля: мобильные телефоны запретят в средней школе