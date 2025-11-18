Playtika уволит 20% сотрудников
время публикации: 18 ноября 2025 г., 07:23 | последнее обновление: 18 ноября 2025 г., 07:23
Крупная израильская компания в сфере разработки компьютерных игр Playtika планирует провести существенное сокращение штата в рамках реструктуризации с учетом изменений на глобальном игровом рынке.
На текущий момент штат компании составляет около 3500 человек, из которых около 1000 сотрудников – в Израиле.
В общей сложности планируется сокращение 20% штата, то есть около 700 сотрудников. В какой степени это коснется израильский офис компании, на данный момент неизвестно.