Из-за поправки к закону резервисты, не накопившие стаж, получают минимальную оплату

Военнослужащие-резервисты, которые в течение последних двух лет по каким-либо причинам меняли работу и не накопили три месяца стажа на нынешнем рабочем месте, за службу в "милуим" получают минимальную ставку – вне зависимости от реального размера их зарплаты.

По сообщению "Маарива", множество резервистов обращаются с жалобами на "Битуах Леуми": за резервистскую службу им платят из расчета 320 шекелей в день, хотя их реальная заработная плата намного выше.

В одном из случаев оператор БПЛА с 20-летним стажем службы завершил контрастную службу и начал работать в концерне "Израильская авиационная промышленность". Уже через несколько дней его вызвали на резервистскую службу, но "Битуах Леуми" отказывается рассчитывать его выплату в соответствии с трудовым договором или прежним окладом, поскольку он не накопил достаточный стаж на новом месте.

Резервисты возмущаются, что для многих из них причиной увольнения с предыдущей работе стали именно частые отлучки в "милуим", и в результате государство "отблагодарило" их резким снижением выплат.

В "Битуах Леуми" объясняют, что причиной этого изменения является поправка к закону, проведенная министерством финансов и изменившая схему оплаты за резервистскую службу. В минфине уверяли, что благодаря нововведениям резервисты будут больше получать за дни службы.